Siyonist analist: İran savaşı İsrail’e stratejik zarar verdi

Siyonist analist ve yazar Barak Seri, Binyamin Netanyahu’nun İran ile son savaş sırasında İsrail’e ağır ve stratejik zarar verdiğini ve savaşın hedeflerine ulaşılamadığını belirtti.

Seri, savaşın yüksek insani ve ekonomik maliyetlerine rağmen Tel Aviv için herhangi bir kazanım sağlamadığını ve bu durumun İsrail’in siyasi ve medya çevrelerinde geniş çaplı eleştirilere yol açtığını ifade etti.

Analist ayrıca, Tel Aviv yönetiminin Washington ile Tahran arasında yapılan ateşkes düzenlemelerinin dışında bırakıldığını, bunun da hem ABD hem de İsrail içindeki eleştirilerin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Seri, Netanyahu’nun performansının birçok Amerikalının İsrail’i artık bir “stratejik varlık” değil, ABD için bir “yük” olarak görmesine yol açtığını söyledi.

Barak Seri, İsrail başbakanının savaş sonrasında dahi elde edilen kazanımları açıklama gereği duymadığını belirtti.

Analist, Netanyahu’nun kamuoyuna karşı duyarsız davrandığını da eleştirerek, “İsraillilere önem vermiyor ve kendini sorumlu hissetmiyor. Oysa halk 40 gününü sığınaklarda geçirdi; sanki çölde 40 yıl dolaşmış gibiydiler” ifadelerini kullandı.