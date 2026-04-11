11 Nis 2026 15:09

Velayeti’den “Pakistan müzakereleri” yorumu

İran’ın Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Ekber Velayeti, Pakistan’da  ABD ve İran arasında yapılması beklenen müzakereler hakkında açıklama yaptı.

Ali Ekber Velayeti'nin X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü güçlü diplomasi, İran'ın ulusal otoritesi ışığında bölgesel istikrarın korunmasının bir kanıtıdır. Sayın Galibaf ve beraberindeki heyetin İslamabad görüşmelerindeki akıllı varlığı, İran ulusunun haklarını pekiştirme iradesinin bir devamıdır" ifadelerine yer verildi.

Lübnan’daki duruma da değinen Velayeti, “Ancak Beyrut'ta Sayın Nevvaf Selam, direnişin ve kahraman Hizbullah'ın eşsiz rolünü görmezden gelmenin Lübnan'ı onarılamaz güvenlik risklerine maruz bırakacağını bilmelidir. Lübnan'ın istikrarı yalnızca hükümet ve direniş arasındaki yakın işbirliğine bağlıdır” değerlendirmesinde bulundu.
 

