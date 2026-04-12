Galibaf: ABD, İran heyetinin güvenini kazanamadı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galibaf, görüşmeler öncesinde İran’ın iyi niyet ve gerekli iradeye sahip olduğunu vurguladıklarını ancak geçmişte yaşanan deneyimler nedeniyle karşı tarafa güven duymadıklarını ifade etti.

İran heyetinin müzakerelerde “ileriye dönük girişimler” ortaya koyduğunu belirten Galibaf, buna rağmen ABD’nin bu turda İran tarafının güvenini kazanmayı başaramadığını söyledi.

ABD’nin İran’ın yaklaşımını ve ilkelerini anladığını dile getiren Galibaf, artık Washington’un İran’ın güvenini kazanıp kazanamayacağına karar verme aşamasında olduğunu kaydetti.

Galibaf ayrıca, güç diplomasisi anlayışını askeri mücadeleyle birlikte yürütülen bir yöntem olarak gördüklerini belirterek, İran’ın ulusal haklarını korumak için tüm alanlarda çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Açıklamasında Pakistan’a da teşekkür eden Galibaf, bu ülkenin müzakerelerin kolaylaştırılmasındaki rolünü takdir ettiklerini ifade etti.