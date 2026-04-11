ABD'nin Pakistan'ın çabalarına saygı duyup duymayacağı henüz belli değil

İran’ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Mukaddem'in sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün İslamabad, İran halkına karşı yürütülen yasadışı savaşı sona erdirmek için Pakistan’ın arabuluculuğundaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor; Bu savaş, sadece İran ulusu ve medeniyetine karşı açık bir suç değil aynı zamanda bölgenin ve dünyanın güvenliğini tehlikeye atmıştır. ABD'nin, ev sahibi ülkenin arabuluculuk çabalarına saygı duyup duymayacağı henüz belli değil” ifadelerine yer verildi.