İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden müzakere açıklaması

Bekayi, İran heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Pakistan tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.

Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini ancak askeri olarak da teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini belirtti.

Bekayi, Tahran yönetiminin Lübnan ile ateşkes taahhütlerinin tüm cephelerde uygulanmasını sağlamak amacıyla temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.

İran'ın şartları arasında ateşkesin Lübnan'daki çatışmaları da kapsaması yer alıyor.