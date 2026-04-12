İran: Kritik başlıklarda uzlaşma sağlanmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, bu turun son bir yıl içindeki en uzun müzakere süreci olduğunu belirterek, görüşmelerin Pakistanlı arabulucu üzerinden dolaylı mesaj alışverişiyle başladığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görüşmelerde, İran’ın sunduğu 10 maddelik teklif ile karşı tarafın önerileri çerçevesinde çeşitli başlıkların ele alındığını söyledi.

Bazı konularda tarafların uzlaşıya vardığını belirten Bekayi, ancak 2-3 önemli başlıkta ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü ve bu nedenle görüşmelerin nihayetinde bir anlaşmayla sonuçlanmadığını dile getirdi.

Diplomasinin devam edeceğini vurgulayan Bekayi, bunun hiçbir zaman sona ermeyen ve ulusal çıkarları korumaya yönelik temel bir araç olduğunu belirtti ve İranlı diplomatların her koşulda görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Bekayi ayrıca, müzakerelerin 40 günlük savaşın ardından ve ateşkesten kısa süre sonra, güvensizlik ortamında gerçekleştiğine dikkat çekti.

ABD ve İsrail’in yeniden suç işlediğini belirten Bekayi, bu şartlar altında tek bir görüşmede anlaşma beklemenin gerçekçi olmadığını ve böyle bir beklentinin zaten bulunmadığını ifade etti.

Bu görüşmenin en uzun toplantı olduğunu yineleyen Bekayi, Hürmüz Boğazı gibi yeni konuların da gündeme geldiğini ve her bir başlığın kendi içinde karmaşık olduğunu belirtti.

Son olarak Bekayi, İran’ın her koşulda halkın hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini, güvenlik ve ulusal menfaatler için tüm diplomatik araçların kullanılacağını vurguladı. Pakistan hükümeti ve halkına, özellikle de Başbakan Şahbaz Şerif başta olmak üzere yetkililere arabuluculuk çabaları için teşekkür etti. Ayrıca İran ile Pakistan ve bölgedeki diğer ülkeler arasında temas ve istişarelerin süreceğini ifade etti.