İran müzakere heyeti, ülkenin çıkarlarını var gücüyle korur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran ve Washington arasında Pakistan’da devam eden müzakerelerle ilgili açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, "Pakistan’da bulunan üst düzey İran heyeti, İran’ın çıkarlarını tüm gücüyle korumaktadır ve bu doğrultuda müzakereleri cesurca yürütecektir. Her halükarda millete hizmetimiz bir an bile durmayacaktır ve müzakerelerden hangi sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



