  1. Siyaset
11 Nis 2026 19:29

Pezeşkiyan:

İran müzakere heyeti, ülkenin çıkarlarını var gücüyle korur

İran müzakere heyeti, ülkenin çıkarlarını var gücüyle korur

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran müzakere heyetinin ülkenin çıkarlarını var gücüyle koruduğunu inandıklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran ve Washington arasında Pakistan’da devam eden müzakerelerle ilgili açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, "Pakistan’da bulunan üst düzey İran heyeti, İran’ın çıkarlarını tüm gücüyle korumaktadır ve bu doğrultuda müzakereleri cesurca yürütecektir. Her halükarda millete hizmetimiz bir an bile durmayacaktır ve müzakerelerden hangi sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.


 

News ID 1935913

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha