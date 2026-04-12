Müzakerelerin başarısı, karşı tarafın İran’ın meşru haklarının kabul etmesine bağlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden İran ile ABD arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen müzakerelere ilişkin kısa bir değerlendirme paylaştı.

Bekayi, diplomasinin kendileri için “İran topraklarını savunanların kutsal mücadelesinin devamı” olduğunu belirterek, ABD’nin geçmişteki taahhüt ihlallerini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade etti. Ayrıca, ABD ve İsrail’in dayatılan savaşlar sırasında işlediği suçların da affedilmeyeceğini söyledi.

İslamabad’daki görüşmelere değinen Bekayi, İran heyeti için yoğun ve uzun bir gün olduğunu, cumartesi sabahı Pakistan’ın arabuluculuğuyla başlayan görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü ve taraflar arasında çok sayıda mesaj ve metnin karşılıklı olarak paylaşıldığını aktardı.

İranlı müzakerecilerin, ülkenin hak ve çıkarlarını korumak için tüm imkânlarını kullandığını belirten Bekayi, ülkenin kayıplarının İran’ın kararlılığını daha da artırdığını ifade ederek, hiçbir şeyin İran’ın ulusal çıkarlarını savunma görevinden alıkoyamayacağını vurguladı. İran’ın, ulusal menfaatlerini korumak için diplomasi dahil tüm araçları kullanmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı, nükleer konu, savaş tazminatları, yaptırımların kaldırılması ve İran ile bölgeye karşı yürütülen savaşın tamamen sona erdirilmesi gibi ana başlıkların ele alındığını belirten Bekayi, müzakerelerin kapsamına ilişkin bilgi verdi.

Bekayi, sürecin başarısının karşı tarafın ciddiyetine, iyi niyetine, aşırı taleplerden kaçınmasına ve İran’ın meşru haklarını kabul etmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Açıklamasının sonunda ise Pakistan hükümeti ve halkına, müzakerelere ev sahipliği yapmaları ve süreci kolaylaştırıcı çabaları nedeniyle teşekkür etti.