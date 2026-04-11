Pezeşkiyan ve Macron arasında telefon görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Macron, Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

Macron, "İran Cumhurbaşkanı’ndan, İslamabad'da yürütülen müzakere fırsatını kullanarak gerilimin kalıcı olarak azaltılmasını ve bölgesel güvenlik konusunda güçlü bir anlaşmaya varılmasını istedim” dedi.

Lüban’daki duruma da değinen Macron, Lübnan’da ateşkese tamamen uyulması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı konusu da ele alındı.

Macron, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bölgedeki durumu ele aldı.