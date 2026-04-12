Pezeşkiyan'dan Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Parlamentosu’nun seçimle göreve getirdiği yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amidî için bir tebrik mesajı yayımladı. Pezeshkian mesajında, İran ile Irak arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağlara dikkat çekerek iki ülke ilişkilerinin daha da gelişeceğine olan inancını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Bismillahirrahmanirrahim

Sayın Nizar Amidî

Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Dost, kardeş ve komşu ülke Irak’ın Cumhurbaşkanı seçilmeniz dolayısıyla, Irak Parlamentosu’nun ve büyük Irak halkının size duyduğu güveni yansıtan bu önemli görevi içtenlikle tebrik ediyorum.

İran İslam Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti, bölge ve İslam dünyasında etkili iki ülke olarak, kopmaz nitelikte tarihi, kültürel ve dini ortaklıklara sahiptir. Bu köklü bağlar, hükümetlerimiz için karşılıklı çıkarların korunması ve bölgesel barış ile istikrarın güçlendirilmesi yönünde büyük bir fırsattır.

Görev süreniz boyunca mevcut siyasi iradeye dayanarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da genişleyeceğine ve ikili ile bölgesel düzeyde stratejik ilişkilerin derinleşeceğine inanıyorum.

Yüce Allah’tan, size sağlık ve başarı; Irak halkına ise esenlik ve refah diliyorum.”