Kanada: ABD’ye askerî bağımlılığımızı azaltıyoruz

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin savunma harcamaları ve askerî tedarik alanında uzun yıllardır süren ABD bağımlılığını azaltacaklarını açıkladı. Carney, Kanada’nın yerli sanayiyi güçlendirmeye ve küresel ortaklıklarını genişletmeye kararlı olduğunu söyledi.

Carney, Montreal’de düzenlenen Liberal Parti Ulusal Kongresi’nde delegelere hitaben yaptığı konuşmada, “Ordumuzun harcadığı her 1 doların 70 sentinin ABD’ye gitmesi dönemi sona erdi” ifadelerini kullandı. Bu sözler salonda alkışlarla karşılandı.

Başbakan Carney, ekonomik egemenlik ve ulusal birlik vurgusu yaparak, hükümetinin gelecekteki projelerde Kanada üretimi malzeme ve Kanada iş gücüne öncelik vereceğini belirtti.

Carney ayrıca, Donald Trump döneminde uygulanan tarifeler de dahil olmak üzere, Washington ile artan ticari gerilimlere dikkat çekti.

Kanada Başbakanı, Trump yönetiminin tarifelerinin kısa vadeli bir tehdit olarak görüldüğünü ancak daha büyük ve kalıcı zorluğun “ulusal birliği ve ortak çıkar duygusunu korumak” olduğunu ifade etti.