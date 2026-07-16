Erakçi'den Venezuela'nın yeni dışişleri bakanına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Venezuela'nın yeni Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Felix Plasencia'ya gönderdiği mesajda, yeni görevinden dolayı tebriklerini iletti.

Erakçi mesajında, Plasencia'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, İran ile Venezuela arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin görev süresi boyunca daha da gelişip derinleşmesini temenni etti.

Bakan Erakçi ayrıca, önceki Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Yvan Gil'e iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Erakçi, Venezuela'nın yeni Bilim ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Gil'e de yeni görevinde başarı dileklerini iletti.