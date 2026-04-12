12 Nis 2026 16:08

Pezeşkiyan ve Putin telefon görüşmesi yaptı 

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Pezeşkiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ABD-İran müzakereleri sonrası telefonda görüşerek durum değerlendirmesi yaptı.

Kremlin'in açıklamasından öne çıkanlar:

- Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakereler hakkında bilgi verdi ve Rusya'nın ilkeli duruşuna minnettar olduğunu ifade etti.

- Moskova'ya insani yardımları için teşekkür eden Pezeşkiyan, Rus halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı.

- Putin, Rusya'nın İran etrafındaki çatışmanın siyasi-diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

- Rus lider, kalıcı barışın tesisi için arabuluculuk yapmaya devam etmeye hazır olduğunu da belirtti.
 

