Pezeşkiyan ve Putin telefon görüşmesi yaptı 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Pezeşkiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ABD-İran müzakereleri sonrası telefonda görüşerek durum değerlendirmesi yaptı.

Kremlin'in açıklamasından öne çıkanlar:

- Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakereler hakkında bilgi verdi ve Rusya'nın ilkeli duruşuna minnettar olduğunu ifade etti.

- Moskova'ya insani yardımları için teşekkür eden Pezeşkiyan, Rus halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı.

- Putin, Rusya'nın İran etrafındaki çatışmanın siyasi-diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

- Rus lider, kalıcı barışın tesisi için arabuluculuk yapmaya devam etmeye hazır olduğunu da belirtti.

