12 Nis 2026 17:37

İranlı milli güreşçiler Asya'da parladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Asya Güreş Şampiyonası'nda İran Serbest Güreş Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ve 178 puanla Asya şampiyonu oldu.

Hindistan takımı 162 puanla ikinci olurken Japonya turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan büyük başarı

Asya Güreş Şampiyonası'nde mücadele eden İran Grekoromen Güreş Milli Takımı  da 2 altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile Asya birincisi oldu.
 

