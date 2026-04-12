  1. İran
12 Nis 2026 22:02

Trump'ın tehdidine Devrim Muhafızları Ordusu'ndan sert yanıt

Trump'ın tehdidine Devrim Muhafızları Ordusu'ndan sert yanıt

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Trump'ın  “Hürmüz Boğazı” tehditlerine sert tepki göstererek, askeri gemilerin boğaza yaklaşmasının ateşkes ihlali sayılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası talimatı vermesinin ardından Devrim Muhafızları Ordusu’ndan açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, “Bazı düşman yetkililerinin asılsız iddialarının aksine, akıllı yöntemle kontrol edilen Hürmüz Boğazı sivil gemilerin geçişine açıktır. Herhangi bir askeri geminin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması ateşkes ihlali olarak sayılacak ve sert şekilde karşılık verilecektir” ifadesi kullanıldı.

Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve bazı Arap ülkelerinin de destek olacağını iddia etti.

News ID 1935944

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha