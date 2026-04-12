Trump'ın tehdidine Devrim Muhafızları Ordusu'ndan sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası talimatı vermesinin ardından Devrim Muhafızları Ordusu’ndan açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, “Bazı düşman yetkililerinin asılsız iddialarının aksine, akıllı yöntemle kontrol edilen Hürmüz Boğazı sivil gemilerin geçişine açıktır. Herhangi bir askeri geminin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması ateşkes ihlali olarak sayılacak ve sert şekilde karşılık verilecektir” ifadesi kullanıldı.

Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve bazı Arap ülkelerinin de destek olacağını iddia etti.