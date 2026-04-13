İran, hayali planlarla kuşatılabilecek bir ülke değil

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin olası deniz ablukası planlarına sert tepki gösterdi.

Rızai, ABD’nin geçmişte Hürmüz Boğazı konusunda başarısız olduğunu savunarak, benzer şekilde deniz ablukası girişimlerinin de sonuçsuz kalacağını ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin böyle bir girişime izin vermeyeceğini vurgulayan Rızai, ülkenin bu tür tehditlere karşı kullanabileceği güçlü ve henüz devreye sokulmamış araçlara sahip olduğunu belirtti.

Rızai ayrıca, İran’ın sosyal medya paylaşımları ya da hayali planlarla kuşatılabilecek bir ülke olmadığını dile getirdi.