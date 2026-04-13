General Kaani'den düşmanlara mesaj:,Direniş cephesi sizi bölgeden çıkaracak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, “Direniş cephesi sizi bölgeden çıkaracak” diyerek ABD ve İsrail’e sert mesaj verdi.

General Kaani yaptığı açıklamada, bölge genelinde direniş cephesinin güçlü ve etkili bir şekilde varlık gösterdiğini ve bu güçlerin insanlık düşmanlarına karşı hazır beklediğini belirtti.

ABD ve İsrail’e de seslenen Kaani, “ABD ve Siyonist rejim, kahraman Yemen’den, Babülmendep’ten ve Kızıldeniz’den nasıl eli boş kaçtıklarını unutmasın. Bu kez de hiçbir kazanım elde edemeden bölgeyi terk edecekler” dedi.