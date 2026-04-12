Trump'tan yeni iddia: İran masaya geri dönecek

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İslamabad'da bir anlaşma olmadan sona eren İran müzakerelerini değerlendirdi.

Trump, ABD müzakere heyetinin İran heyetine "çok dostane ve "saygılı" davrandığını söyledi.

Müzakerelerin oldukça yoğun geçtiğini ve İranlıların müzakere masasında "çok zeki" olduklarını vurgulayan Trump, Tahran'ın "nükleer programından vazgeçmediği için" görüşmelerin sonuç vermediğini savundu.

Trump, İran’ın masaya geri döneceğini belirterek, " O zaman ABD olarak istediğimiz her şeyin tamamını geri alabiliriz. Yüzde 90'ı istemiyorum. Yüzde 95'i de istemiyorum. Her şeyi istiyorum. Onların elinde hiçbir kart yok” iddiasında bulundu.

Trump ayrıca Fars Körfezi'ne "Trump Körfezi" adını vermek istediğini, ancak daha sonra bu ismin uygun olmadığına karar verdiğini söyledi.

Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve bazı Arap ülkelerinin de destek olacağını iddia etti.