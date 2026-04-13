  1. Siyaset
13 Nis 2026 17:35

Pezeşkiyan'dan Papa'ya saygısızlık yapan Trump'ın sözlerine kınama

Pezeşkiyan'dan Papa'ya saygısızlık yapan Trump'ın sözlerine kınama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Papa 14. Leo'yu sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumunu kınadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Papa 14. Leo'yu sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Papa 14’üncü Leo hazretleri, büyük İran milleti adına zatıalinize yönelik hakareti kınıyor, barış ve kardeşlik Peygamberi Hazreti İsa’ya yönelik saygısızlığın, özgür hiçbir insan tarafından kabul edilemeyeceğini belirtiyorum. Size Allah’tan yücelik bahşetmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, Trump’ın kendisini peygambere benzeterek resmeden bir ilüstrasyon paylaşmasın ilişkin, ’’Hazreti İsa'ya yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu’’ söyledi.

Pezeşkiyan'dan Papa'ya ihanet eden Trump'ın sözlerine kınama


 

News ID 1935965

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha