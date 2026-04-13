Pezeşkiyan'dan Papa'ya saygısızlık yapan Trump'ın sözlerine kınama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Papa 14. Leo'yu sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Papa 14’üncü Leo hazretleri, büyük İran milleti adına zatıalinize yönelik hakareti kınıyor, barış ve kardeşlik Peygamberi Hazreti İsa’ya yönelik saygısızlığın, özgür hiçbir insan tarafından kabul edilemeyeceğini belirtiyorum. Size Allah’tan yücelik bahşetmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, Trump’ın kendisini peygambere benzeterek resmeden bir ilüstrasyon paylaşmasın ilişkin, ’’Hazreti İsa'ya yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu’’ söyledi.



