İran’dan Bahreyn’in iddialarına yanıt

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi’ne hitaben bir mektup gönderdi.

İravani, mektubunda Bahreyn tarafından Fars Körfezi’ndeki bazı ülkeler adına dile getirilen iddiaları kesin bir dille reddederek, bu suçlamaların tamamen asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı olduğunu belirtti.

İranlı diplomat, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin değerlendirmelerine göre, saldırgan unsurların bazı bölge ülkelerinin topraklarını ve hava sahasını İran’a karşı yasa dışı askeri operasyonlar planlamak ve yürütmek için kullandığını ifade etti.

İravani ayrıca, İran’da hedef alınan çeşitli şehirlerde bulunan silah kalıntılarının, bu mühimmatın Fars Körfezi’ndeki bazı ülkelerin cephaneliklerinin parçası olduğunu gösterdiğini belirtti ve bu durumun, söz konusu ülkelerin yalnızca destek vermekle kalmayıp saldırılara doğrudan dahil olduklarına işaret ettiğini savundu.

Terörizm konusuna da değinen İravani, İran’ın yıllardır terörle mücadelede aktif rol oynadığını ve El Kaide ile DEAŞ gibi gruplara karşı mücadelede önemli katkılar sunduğunu belirtti.

İravani, İran’ın terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddederek, bu tür suçlamaların hem gerçekleri çarpıttığını hem de İran’a yönelik mevcut saldırıların arka planını gizlemeye yönelik olduğunu ifade etti.