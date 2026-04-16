İran'dan Hizbullah'a büyük destek

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan’da kapsamlı bir ateşkesin tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi, Aziz Hizbullah’ın direnişi ve kararlı mücadelesi ile Direniş Ekseni’nin birlik içinde olmasının bir sonucu olacaktır.

Amerika anlaşmaya uymalıdır.

Direniş (Hizbullah) ve İran, ister savaşta ister ateşkeste olsun, tek bir bütündür.” ifadelerine yer verildi.

Galibaf, ABD'nin "Önce İsrail" hatasından geri adım atması gerektiğinin altını çizdi.