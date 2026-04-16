İran heyeti, İstanbul'da düzenlenen PAB 152'nci Genel Kurulu toplantısına katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğe, 77'si parlamento başkanı olmak üzere 157 ülkeden yaklaşık 2 bin 420 delege katılıyor.

"Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Güvence Altına Almak ve Adaleti Sağlamak" temasıyla düzenlenen 152. Genel Kurul'un başkanlığını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yürütüyor.

İran’ın eski Dışişleri Bakanı Menuçehr Muttaki başkanlığındaki heyet, PAB 152'nci Genel Kurulu toplantısına katıldı.

İranlı bir parlamenter, dün gerçekleştirilen açılış törenine, üzerinde kan izlerinin bulunduğu bir okul çantasıyla geldi.

Söz konusu çantanın, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 100'den fazla çocuktan birine ait olduğu belirtildi.

İranlı yetkili, söz konusu çantayı tören öncesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a gösterdi.

Yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade eden Kurtulmuş, insanlık suçlarının en ağır faturasını kadın ve çocukların ödediğini ifade etti.