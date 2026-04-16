16 Nis 2026 14:20

Galibaf ile Pakistan Genelkurmay Başkanı arasında kritik görüşme

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi remaslar için Tahran’da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ile görüştü.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, başkent Tahran'da temaslarını sürdürüyor.

Mareşal Asım Munir, Tahran temasları kapsamında bugün İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü. Görüşmenin detayları henüz paylaşılmadı.

Munir, dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere Tahran’da bir araya gelmişti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in, İran temaslarının ardından ABD-İran geriliminde arabuluculuk için yarın Washington’a gideceği bildirildi.

Mareşal Asim Munir, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in davetiyle 11 Nisan tarihinde İslamabad'da gerçekleştirilen tarihi ABD-İran müzakerelerinde yer alan isimlerden biri olmuştu.

