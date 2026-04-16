Galibaf: Lübnan’da ateşkes sağlanamsı bizim için çok önemli

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile telefonda görüştü.

Galibaf, Allah'ın izniyle direnişin mutlaka zafere ulaşacağını belirtti.

Lübnan'da ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Galibaf, “Bizim için Lübnan'da ateşkes sağlanması, İran'daki ateşkes kadar önemlidir” dedi.

Galibaf, Pakistan’da yürütülen İran-ABD görüşmelerine değinerek, “İslamabad görüşmelerinde ve sonrasında, ateşkes anlaşmasına uygun olarak tüm çatışma bölgelerinde kalıcı bir ateşkesin sağlanması için ciddi çabalar yürüttük” ifadesini kullandı.

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Muhammed Bakır Galibaf ile Nebih Berri, ABD ile İran arasında yapılan ateşkesin, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran 8 Nisan'da geçici ateşkes ilan etmiş, İran anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirtirken, ABD bunu yalanlamıştı.

