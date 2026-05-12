Asla sahayı terk etmeyeceğiz; direnişin bedeli teslim olmaktan daha azdır

Al Manar’ın aktardığına göre, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, direniş komutanları ve savaşçılara hitaben bir mesaj yayımladı.

Mesajda, direniş unsurlarının kullandığı insansız hava araçlarının İsrail güçlerine karşı etkili olduğu belirtilerek, “Sizin İHA’larınız toprağı kuşatıyor ve işgalci İsrail güçlerini baskı altına alıyor. Bu araçlar zalimleri korkuya sürüklüyor. Siz ölmezsiniz; ya cephede kalırsınız ya da şehit olursunuz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, Hizbullah mensuplarının baskılara rağmen mücadeleyi sürdürdüğü vurgulanarak, “Sizin cihadınız dünyayı şaşırtan bir direniş destanı yazdı. Siz onurlu yaşamı seçtiniz” denildi. Mesajda ayrıca, Hizbullah mensuplarının eski Genel Sekreter Hasan Nasrallah ve diğer hayatını kaybeden isimlerin mirasını taşıdığı ifade edildi.

Şeyh Naim Kasım, İsrail’i “suç işleyen ve saldırgan bir güç” olarak nitelendirirken, ABD’nin ve bazı müttefik ülkelerin İsrail’e destek verdiğini öne sürdü. Buna rağmen direnişin mücadeleyi sürdüreceğini belirten Kasım, “Ne kadar uzun sürerse sürsün teslim olmayacağız. Lübnan’ı ve halkımızı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kasım ayrıca, İsrail’e karşı mücadeleden geri adım atılmayacağını belirterek, “Sahayı terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. İran ile ABD arasında sağlanacak ve Lübnan’a yönelik saldırıların durmasını da içerecek olası bir anlaşmanın, çatışmaların sona ermesi açısından önemli bir unsur olabileceğini söyledi.

Mesajda, Lübnan yönetimiyle iş birliğine açık olduklarını belirten Hizbullah lideri, İsrail saldırılarının durdurulması, işgal altındaki bölgelerin geri alınması, Lübnan ordusunun konuşlandırılması, esirlerin serbest bırakılması, sivillerin evlerine dönüşü ve yeniden imar süreçlerinde iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kasım, doğrudan müzakerelerin İsrail’in çıkarına hizmet ettiğini savunarak buna karşı olduklarını söyledi. Lübnan’daki silahlanma, direniş yapısı ve iç siyasi meselelerin dış müdahaleye açık olmadığını belirten Hizbullah lideri, ülkenin güvenlik stratejisinin siyasi, ekonomik ve askeri boyutlarıyla yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda Kasım, Hizbullah’ın tüm faaliyetlerinin “saldırıları durdurma amacı taşıdığını” ifade ederek mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.