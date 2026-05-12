Financial Times: İran Savaşı’nın Maliyeti Gizlenemeyecek Kadar Büyük

Financial Times gazetesinin haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü savaş, Amerikan ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık zarara neden oldu. Haberde, savaşın mali yükünün artık saklanamayacak boyutlara ulaştığı belirtiliyor.

Rapora göre, ABD’de benzin fiyatları galon başına yaklaşık altı dolara çıktı ve yeni bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Amerikalılar, savaşın başlangıcından bu yana benzin ve yakıt için toplamda 35 milyar dolar daha fazla harcama yaptı.

Ayrıca, uçak yakıtı fiyatlarının yüzde 70’in üzerinde arttığı, bunun da bilet fiyatlarını yükselttiği ve Spirit Airlines gibi bazı havayolu şirketlerinin iflas sürecini hızlandırdığı bilgisi paylaşıldı.