RİA Novosti’ye konuşan Türkiye hükümetine yakın bir kaynak, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte enerji kaynaklarında dış tedarike bağımlılığın Türkiye ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Kaynak, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz ithalatına yüksek düzeyde bağımlı olmasının ülke ekonomisinin temel kırılganlıklarından biri olmaya devam ettiğini belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinde aksamalara yol açtı. Bu stratejik su yolundaki kesintiler, küresel ölçekte yakıt ve enerji tedarik zincirinin yanı sıra petrokimya ürünleri ve kimyasal gübre gibi birçok ürünün arzında da sorunlara neden oldu.

İran ise kalıcı bir ateşkese varılması ve savaşın sona ermesi durumunda, gerekli güvenlik protokolleri ve düzenlemelere uyulması şartıyla Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğini garanti etmeye hazır olduğunu açıkladı.