12 May 2026 07:49

Galibaf: İran halkının haklarının kabulünden başka yol yok

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yayımladığı mesajda, 14 maddelik teklifte yer alan İran halkının haklarının kabul edilmesi dışında başka bir çözüm yolu bulunmadığını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “14 maddelik teklifte yer alan İran halkının haklarının kabul edilmesinden başka bir yol yoktur” ifadelerini kullandı.

Galibaf, bunun dışındaki tüm yaklaşımların tamamen sonuçsuz kalacağını ve peş peşe başarısızlıklara yol açacağını söyledi.

Meclis Başkanı ayrıca, “Ne kadar fazla gecikirlerse, Amerikalı vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar daha fazla bedel ödeyecek” değerlendirmesinde bulundu.

