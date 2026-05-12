İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Norveçli Mevkidaşı ve Fransa Büyükelçisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi dün Tahran’ı ziyaret eden Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Kravik ile bir araya geldi.

Görüşmede Garibabadi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarına ilişkin Tahran’ın tutumunu anlatarak, söz konusu saldırılarda işlenen suçlar ve İran’ın buna verdiği kararlı yanıt hakkında bilgi verdi. Ayrıca Pakistan’ın arabuluculuk girişimleri ile İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik uygulamalarına dair açıklamalarda bulundu.

Garibabadi’nin BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise İran’ın bankaya üyelik süreci ve bundan sonraki adımlar ele alındı.

Öte yandan Fransa’nın Tahran Büyükelçisi ile yapılan görüşmede bölgedeki gelişmeler, İran’a yönelik askeri saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum değerlendirildi. İranlı yetkili, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.