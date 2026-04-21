Hicabi Kırlangıç: ABD’liler hâlâ İran milletini tanımıyor

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mütemadiyen ile görüştü.

Görüşmede Kırlangıç, İran hükümetine ve İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

İkili işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirten Kırlangıç, ülkesinin Tahran ili ile ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi.

Kırlangıç, böldedeki son gelişmelere değinerek, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin yakında sağlanacağına dair umudunu dile getirdi.,

Türk büyükelçi, ABD ile Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırılarına atıfta bulunarak, “Onlar en güçlü askeri teçhizata sahip oldukları için savaşı birkaç günde bitirebileceklerini sandılar, ancak İran Silahlı Kuvvetleri’nin gücü hesaplarını alt üst etti. Amerikalıların bugün İran ile ilgili karşılaştığı sorunlardan biri de geçmiş on yıllardaki yanlış hesaplamalar ve hatalardır. Onlar hâlâ İran milletini tanımıyorlar” ifadelerini kullandı.

İran halkının vatanına destek için her akşam meydanlarda bir araya geldiğini aktaran Kırlangıç, "Ateşkesin üzerinden 14 gün geçti ve bu destek ülke genelinde devam ediyor, bu da nadir görülen bir durum" diye konuştu.