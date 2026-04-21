 İran Milli Futbol Takımı Türkiye'ye gidiyor

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, bugün yaptığı açıklamada, “Milli takımın antrenmanları 6 Mayıs'a kadar Tahran'da devam edecek ve dört günlük dinlenmenin ardından Türkiye'ye gidecek” dedi.

Tac, “Türkiye'de dört veya beş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bir hazırlık maçı planlanıyor” ifadesini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası’na dair Tac, “Dünya Kupası'nda, ülkesini savunan ve onun için mücadele eden bir takımı dünyaya tanıtmayı umuyoruz” diye konuştu.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.