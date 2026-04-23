Amerikalılar Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemiyor

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndaki güç gösterisinin “gurur verici” olduğunu belirterek, dün bu stratejik su yolunda üç kural ihlalcisi gemiye karşı hukuki işlem uygulandığını ifade etti.

Ejei açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Amerikalılar da Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya cesaret edemiyor. ‘Murphy’ ve ‘Peterson’ isimli sözde son derece gelişmiş iki destroyerlerinin başına neler geldiğini gördüler. Devrim Muhafızları’nın arı kovanı şeklindeki filosu, sürat tekneleri ve deniz İHA’larıyla Farur Adası’ndaki deniz mağaralarında Amerikan savaş gemilerini bekliyor; hava savunmasını doygunluğa uğratarak her türlü saldırgan gücü etkisiz hâle getirmeye hazır durumdadır.”