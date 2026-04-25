Pakistan'dan İran-ABD görüşmelerine dair yeni açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin katılımıyla bugün İslamabad'da bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar başkanlık etti.

İshak Dar, burada yaptığı açıklamada, “Tahran ve Washington arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“İran-ABD görüşmeleri sürecine ilişkin Pakistan’ın açıklamaları yalnızca resmi kaynaklar tarafından yayınlanmaktadır” diyen İshak Dar, apekülasyonlardan kaçınma çağrısında bulundu.

İshak Dar, medya organlarının Pakistan’ın resmi açıklamalarını takip ederek sorumlu bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta hava saldırılarıyla başlattığı savaş sonrası ilk müzakere görüşmeleri ABD ile İran arasında 11-12 Nisan'da Pakistan'da düzenlenmişti.