ABD-Ukrayna-Rusya üçlü görüşmeleri Azerbaycan'da yapılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya ve ABD ile yürütülen üçlü formattaki yeni bir müzakere turuna hazır olduklarını ve bu görüşmelerin Azerbaycan’da yapılabileceğini söyledi.

Zelenskiy, “Daha önce Türkiye’de bu tür müzakerelerimiz oldu, Amerikalı ortaklarımızla İsviçre’de görüştük. Bu tür müzakerelere Azerbaycan’da da hazırız” ifadelerini kullandı.

Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı önceki üçlü istişare turu 17-18 Şubat’ta Cenevre’de yapılmıştı.