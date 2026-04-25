Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye sert uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu, 24 Nisan1980 tarihinde Tebes Çölü’nde düzenlenen ABD’nin başarısız “Kartal Pençesi” operasyonunun yıldönümü için bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, son günlerde İsfahan eyaletinin güneyinde gerçekleşen Amerikan askeri girişimi “Beyaz Saray’ın bir kez daha yaşadığı aşağılanma” ve “küresel istikbarın İran milletinden aldığı kaçınılmaz yenilgi” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “Düşman cephesinden gelebilecek herhangi bir saldırı şüphesiz düşmanların beklentilerinin ötesinde ve stratejik caydırıcılık düzeyinde bir tepkiyle karşılanacaktır” denildi.

Açıklamada, ABD’nin İran’ın kutsal topraklarına, Amerikalı-Siyonist ittifakının yürüttüğü dayatmacı ve saldırgan savaşı sırasında, İsfahan’ın güneyine düzenlediği son askeri saldırının 1980’de Tebes’te yapılan aynı stratejik hata olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu durum, Amerika’nın o utanç verici tarihi yenilgiden hâlâ ders almadığını ve saldırgan, emperyalist tavrını İran İslam Devrimi ve sistemi karşısında yeni sahalarda sürdürdüğünü göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada, ülkenin savunma ve istihbarat birimlerinin her türlü kara, hava ve benzeri düşman girişimine karşı tam hazırlık içinde olduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu, herhangi bir saldırıya stratejik caydırıcılık düzeyinde bir yanıt verileceği uyarısında bulundu.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol politikası sürecek

“Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve kontrolü”nün ülkenin temel politikaları arasında yer aldığını belirten Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi

