Lübnan'da üç haftalık ateşkes ihlaller gölgesinde başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Arap medyasına göre, Trump'ın açıkladığı üç haftalık ateşkes bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu ateşkes, gerilimlerin tırmanmasını engelleme ve daha geniş bir müzakere yolunun önünü açma girişimidir.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.