Türkiye'de Minab kurbanları için anlamlı anma (+video)

Türkiye'de düzenlenen anma törenine, öfkesini ABD ve İsrail bayraklarıyla Trump ve Netanyahu'nun fotoğraflarını yırtarak gösteren çocukların protestosu damga vurdu.

ABD ve İsrail'in geçtiğimiz şubat ayında İran'ın güneyindeki Minab kentinde yer alan bir kız ilkokulunu füzelerle hedef alması, hafızalardaki tazeliğini ve sarsıcı etkisini koruyor.

120'si ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 156 sivilin hayatını kaybettiği o korkunç katliamın yankıları sürerken, Türkiye'de kurbanlar için anlamlı bir anma töreni düzenlendi.

Kanlı saldırıda can veren yaşıtlarını unutmayan çocuklar, Türkiye'de düzenlenen törenin en ön safında yer aldı. Acı ve öfkenin hakim olduğu anmalarda, minik eller bu kez barış için değil, yaşanan vahşete isyan etmek için havaya kalktı. Tören alanını dolduran çocuklar, ABD ve İsrail bayraklarının yanı sıra katliamın baş sorumluları olarak gösterilen ABD Başkanı Donald Trump ve Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını paramparça etti.

Uluslararası basının da yakından takip ettiği törende çocukların sergilediği bu öfkeli protesto, hem savaşın sivil kurbanlarına dikkat çekti hem de bölgedeki kanlı politikalara karşı büyüyen toplumsal tepkiyi gözler önüne serdi. Katliamın acısını yüreklerinde hisseden kitleler, Minab'da enkaz altında kalan kız çocuklarının hesabının sorulması ve sorumluların uluslararası hukuk önünde yargılanması için çağrılarını yineledi.

