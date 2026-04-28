Minablı öğrenciler için Türkiye’de düzenlenen törene İsrail’den tepki

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, Türkiye’de Minablı öğrenci kurbanlar için düzenlenen anma törenine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Söz konusu törende, Türk çocuklarının Minab’daki öğrenci katliamını protesto etmek ve tepkilerini göstermek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun fotoğraflarını ve ABD ile İsrail bayraklarını yırttığı belirtildi.

Mossad, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, burası İran değil. Burası NATO üyesi Türkiye. Türkiye’de Minab okuluna yönelik saldırının kurbanlarını anmak için düzenlenen bir etkinlikte çocuklardan sahnede Donald Trump, Binymin Netanyahu ve ABD ile İsrail bayraklarının görüntülerini yırtmaları istendi. Arka planda ise İran’ın eski lideri Ali Hamaney’nin büyük bir görüntüsü yer alıyordu. Türkiye, yeni bir direniş merkezi olarak İran’ın yerini mi alıyor? Bu çocukların 15 yıl sonraki durumu ne olacak?”

Yeni Şafak gazetesi ise söz konusu törene ilişkin haberinde, çocukların bu protestosunun uluslararası medyanın dikkatini çektiğini ve savaşın sivil kurbanlarına odaklanılmasına neden olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, törene katılan halkın bu katliamdan derin üzüntü duyduklarını belirterek, sorumluların uluslararası hukuk çerçevesinde adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladıkları aktarıldı.