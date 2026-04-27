ABD'den İran müzakereleriyle ilgili açıklama

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Wales, ABD'nin İran ile müzakereleri medya üzerinden yürütmeyeceğini belirterek, "Bunlar hassas diplomatik görüşmelerdir ve ABD müzakerelerini medya aracılığıyla yürütmeyecek" dedi.

Wales, "Başkan'ın da belirttiği gibi ABD tüm kozları elinde bulundurmakta ve yalnızca Amerikan halkını her şeyin önünde tutan, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek bir anlaşmayı kabul edecektir" iddiasında bulundu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı ve bu nedenle müzakere talebinde bulundu" dedi.

