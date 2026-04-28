İran’a yönelik saldırılar Japonya’nın petrokimya hammadde tedarikini zorlaştırdı

RIA Novosti’nin aktardığına göre Japonya Gıda Sanayii ve Perakende Şirketleri Birliği, İran’a yönelik savaşın ardından Japon şirketlerinin yaklaşık yüzde 44’ünün nafta, petrokimya hammaddesi ve plastik üretiminde kullanılan temel malzemelerin tedarikinde sorun yaşamaya başladığını açıkladı.

Japon hükümeti ise ülkenin mevcut nafta stoklarının yalnızca dört ay yetecek seviyede olduğunu bildirdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinde aksaklıklar yaşandı. Bu durum, dünya genelinde petrokimya ürünleri, kimyasal gübre, enerji ve yakıt başta olmak üzere birçok ürünün tedarik zincirinde ciddi aksamalar yaşanmasına yol açtı.