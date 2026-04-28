İranlı Askeri Sözcü: Savaş bizim için bitmedi

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, 40 günlük savaş sürecinde ordu kara kuvvetlerinin performansını değerlendirdi.

Tuğgeneral Ekreminiya, “Düşman savaşın son günlerine kadar defalarca kara saldırıları yapmakla ilgili tehditler savuruyordu, düşman hiçbir zaman kara sınırları işgal etmeye veya saldırmaya cesaret edemedi” dedi.

Tuğgeneral Ekreminiya, kara kuvvetlerinin, tehditle mücadele etmek üzere ülkenin farklı bölgelerine konuşlandırıldığını belirtti.

İran için savaşın bitmediğini aktaran Tuğgeneral Ekreminiya, "Silahlı kuvvetlerin hedefleri güncelleniyor" ifadesini kullandı.

İranlı askeri sözcü, düşürülen ABD savaş uçağı ve nakliye uçaklarıyla ilgili şunları kaydetti:

“İstihbarat tahminlerine dayanarak, düşman askeri saldırısı olasılığı önceden tahmin edilmiş ve tüm birlikler tam teyakkuzdaydı. Kara kuvvetleri de herhangi bir tehditle mücadele etmek üzere ülkenin farklı bölgelerine konuşlandırıldı. Ordu birlikleri hızla karşılık verdi ve bir Amerikan düşman uçağını hedef aldı. Bu kararlı eylem, düşman operasyonunun yenilgiye uğramasına ve başarısız olmasına yol açtı”

Tuğgeneral Ekreminiya, İran’ın F-5 savaş uçaklarının başarılı operasyonu hakkında, “Ordu Hava Kuvvetleri, Erbil, Irak, Kuveyt ve Katar'daki düşman üslerine hava saldırısı düzenledi. Bir Amerikan medyası F-5 savaş uçaklarının başarılı operasyonuna dair rapor yayınladı. Bu savaş uçakları, ABD’nin farklı savunma katmanlarını aşarak düşman üssünü hedef aldı” açıklamasında bulundu.