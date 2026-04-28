Türkiye ve Ermenistan arasında kritik görüşme

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kars-Gümrü demiryolunun yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla kurulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun 28 Nisan 2026 tarihinde Kars’ta toplandığını duyurdu.

Kars’ta tarihi toplantı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat doğrultusunda Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve yeniden işletmeye alınması için oluşturulan ortak çalışma grubunun Kars’ta bir araya geldiği belirtildi.

"Bir an evvel faaliyete geçirilmeli"

Açıklamada, tarafların bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun en kısa sürede yeniden hizmete açılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.