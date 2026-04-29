Uluslararası havacılık örgütünden uyarı: İran krizi küresel uçuşları etkileyebilir

Al Mayadeen’e dayandırdığı habere göre, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Başkanı Willie Walsh, İran’a karşı yürütülen savaşın jet yakıtı krizi açısından endişe verici sonuçlar doğurduğunu açıkladı.

Walsh, söz konusu gelişmelerin etkilerinin önce Asya’da, ardından Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’da hissedilmesinin beklendiğini ifade etti.

Walsh, özellikle Kuzey Yarımküre’de yaz sezonunun yoğun döneminde yakıt sıkıntısına ilişkin endişelerin arttığını belirtti. Bu durumun, havayolu şirketlerinin uçuş sayılarını azaltmasına ve bazı seferleri iptal etmesine yol açabileceğini vurguladı.

Daha önce de Almanya'nın jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle yaklaşık 20 bin uçuşu iptal etmek zorunda kaldığı bildirilmişti.