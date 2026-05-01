Hezeyriyan: Nükleer dosya artık müzakereye açık değil

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezeyriyan, yaptığı televizyon konuşmasında, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in Ulusal Fars Körfezi Günü dolayısıyla yayımladığı mesaja değinerek nükleer dosyanın artık müzakere konusu olmadığını söyledi.

Hezeyriyan, söz konusu mesajın “İran milletinin üçüncü kutsal savunmasındaki zaferinin pekiştirilmesi aşamasına girildiğini” gösterdiğini belirterek, savaşın başlamasından 60 gün sonra İran’ın artık savaş öncesindeki müzakere gündemine dönmeye dahi hazır olmadığını ifade etti.

İran'ın savaş öncesi müzakere gündemini tamamen geride bıraktığını söyleyen Hezeyriyan, bundan sonra görüşmelerin yalnızca “saldırganlardan tazminat alınması” ve “Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin yaptırımların kaldırılması şartına bağlanması” gibi başlıklar çerçevesinde yapılabileceğini dile getirdi.

Tahran milletvekili, liderin mesajının İran açısından nükleer dosyanın müzakere gündeminden çıktığını gösterdiğini belirterek, bunun füze programı dosyasında olduğu gibi artık pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Hezeyriyan, İran’ın elde ettiği üstün konum nedeniyle bundan sonra ABD’nin İran’ı müzakere masasına çekmeye çalışmayacağını, aksine İran’ın karşı tarafı anlaşma ve müzakereye yönlendireceğini belirtti.

Mesajın bölge ülkelerine de yeni bir fırsat sunduğunu ifade eden Huzeyriyan, Fars Körfezi ülkelerinin ortak kader vurgusu çerçevesinde bölgenin ekonomik ve güvenlik imkânlarından birlikte yararlanabileceğini söyledi.

Bölge ülkelerinin bu fırsatı değerlendirmemesi durumunda İran’ın “bölgesel cezalandırma stratejisini” sürdüreceğini belirten Hezeyriyan, İran’ın gerilim yönetimindeki kapasitesi nedeniyle herhangi bir gerilime daha güçlü şekilde karşılık vereceğini ifade etti.