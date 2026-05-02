İsveç'te İran'a askeri müdahale protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de siviller öldürülüyor", "Gazze'de gıda yardımı engelleniyor", "Lübnan'a ve İran'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin", "Savaş istemiyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırılarını durdurmasını, İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

AA’nın haberine göre İran, Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericiler, İran'a da saldırıların durdurulmasını istedi.

