İran'dan uranyum zengileştirmeyle ilgili önemli açıklama

İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliği, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ABD’nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) ihlal etmesini eleştirdi.

Mesajda, “Çok utanç verici! Binlerce nükleer savaş başlığına sahip olan ABD, bu tür silahların önde gelen çoğaltıcısı olarak biliniyor ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın (NPT) 1 ve 6. maddeleri kapsamındaki nükleer silahsızlanma ve nükleer yayılmama yükümlülüklerine açıkça aykırı davranmıştır. ABD’nin zalimane ve ikiyüzlü tutumuna devam etmesine hiçbir fırsat verilmemelidir.

Hukuki açıdan bakıldığında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi altında yürütülmesi halinde uranyum zenginleştirme seviyesine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır; İran örneğinde de bu geçerlidir” ifadelerine yer verildi.

