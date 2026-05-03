Erakçi'nin telefon diplomasisi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Wadephul telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgesel konular ve ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik girişimler ele alındı.

Erakçi ayrıca Alman mevkidaşına, İran’ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu diplomatik girişimler hakkında bilgi vererek Tahran’ın konuyla ilgili tutumunu anlattı.

Bakan Erakçi Ummanlı mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi bugün öğle saatlerinde Ummanlı mevkidaşı Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.