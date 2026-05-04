  1. Toplum
4 May 2026 14:42

ABD tarafından kaçırılan 15 İranlı mürettebat ülkeye döndü

ABD tarafından kaçırılan 15 İranlı mürettebat ülkeye döndü

Uluslararası sularda  ABD tarafından kaçırılan "Toska" adlı konteyner gemisindeki 15 İranlı mürettebat bugün ülkeye döndü.

ABC kanalı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) dayanarak, "Toska" gemisi mürettebatının İran'a dönmek üzere Pakistan'a nakledildiğini duyurdu.

Fars haber ajansına göre, konteyner gemisindeki 15 İranlı mürettebat bugün Pakistan ile olan Rimdan sınır kapısından ülkeye döndü.

İran'ın girişimleriyle geçen hafta 6 İranlı mürettebat serbest bırakılmıştı.

ABD donanması bu ay, İran'a gitmekte olan Toska adlı konteyner gemisini gasp etmişti. Gemide 28 İranlı mürettebat bulunuyordu.

News ID 1936395

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha