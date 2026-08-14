ABD'nin Yemen toplantısında İran'a yönelttiği suçlamalar asılsızdır

İran'ın BM Daimi Temsilciliği Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Derzi’nin gönderdiği mektupta, 13 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen ‘Orta Doğu Durumu (Yemen)’ konulu toplantıda, ABD temsilcisi ve bazı Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından İran hakkındaki asılsız suçlamaları kesin bir dille reddediyorum.

Özellikle ABD temsilcisinin, İran’ın Yemen’de istikrarsızlığa neden olduğu veya İran’ın ticari uçuşlarının askeri personel ya da teçhizat sevkiyatı amacıyla kullanılarak BM Güvenlik Konseyi’nin 2216 (2015) sayılı kararını ihlal ettiği yönündeki iddiaları, tamamen dayanaksızdır ve hiçbir geçerli kanıt içermemektedir; bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz.

Bu tür iddialar, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ni yanıltmak, kendi yasa dışı eylemlerinden dikkatleri uzaklaştırmak ve Yemen ile bölge genelindeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden sorumlu olmaktan kaçmak için sergilediği ikiyüzlü bir çabanın bir başka örneğidir.

Bölge ve uluslararası barış ile güvenliğe yönelik ağır sonuçlar doğuran saldırgan eylemlerde bulunan ve defalarca hukuka aykırı güç kullanımına başvuran bir devlet tarafından bu tür suçlamaların ortaya atılması son derece üzücüdür.

İran’ın son dönemde Sana kentine gerçekleştirdiği uçuşlar tamamen insani yardım mahiyetindedir. Sana Uluslararası Havalimanı’na uygulanan uzun süreli ambargo ve ağır kısıtlamalar, beraberindeki kuşatma ile birlikte Yemen halkı üzerinde yıkıcı insani sonuçlar doğurmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Mektupta, İran İslam Cumhuriyeti’nin Yemen'in egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu vurgulandı.