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14 Ağu 2026 09:16

İran halkının vatan nöbeti sürüyor (+video)

İran halkının vatan nöbeti sürüyor (+video)

İran halkı her akşam vatanı savunmak amacıyla meydanlarda toplanıyor.

İran'da 166 gündür her akşam meydanlar doluyor. Meydanlarda toplanan vatandaşlar yeni İslam Devrimi Lideri'ne bağlılık mesajı veriyor.

İşte ülkenin farklı kentlerinde yapılan mitinglerden video görüntüleri...

Urmiye:

Kirman:

Tebriz:

Bocnurd:

News ID 1937938

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